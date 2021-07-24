Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yaklanmıştı... Ünlü şarkıcı zorlu süreci anlattı!

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun koronavirüse yakalandığını söyledi.

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun koronavirüse yakalandığını söyledi. Ünlü şarkıcı, endişeli ve korku dolu geçtiğini söylediği süreci şöyle anlattı: "İki gün boyunca 4 saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. 2 doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı."

Kaynak: Hürriyet