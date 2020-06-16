Nilüfer'de meyve bahçeleri çoğalacak
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Nilüfer'de meyve bahçeleri çoğalacak

Nilüfer'de meyve bahçeleri çoğalacak Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Nilüfer Belediyesi'nin, bu kapsamda çiftçilere ücretsiz olarak verdiği meyve fideleri, ürün vermeye başladı.

16.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:12

Nilüfer'de meyve bahçeleri çoğalacak

BURSA - Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Nilüfer Belediyesi'nin, bu kapsamda çiftçilere ücretsiz olarak verdiği meyve fideleri, ürün vermeye başladı. Nilüfer Belediyesi'nin verdiği çilek fidelerini arazisine eken İnegazi Mahallesi'nde Akif Bozkurt, ilaçsız tarımla yetiştirdiği çileklerin hasadını gerçekleştiriyor.

Nilüfer Belediyesi'nin, "Nilüfer İlçesi Kırsal Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" kapsamında İnegazi ve Atlas mahallelerinde belirlenen önder çiftçilere ücretsiz dağıttığı meyve fideleri, ürün vermeye başladı.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu'ndan 2019 yılı Kasım ayında aldığı albion türü çilek fidelerini toprakla buluşturan İnegazi Mahallesi'nden Akif Bozkurt, ürünlerini ilaçsız tarım yaparak yetiştirdi. 5 bin kök çilek fidesini arazisine eken Bozkurt, özenle baktığı çileklerinin ilk hasadını da, bugünlerde gerçekleştiriyor. Haftada yaklaşık 120 kilogram çilek hasadı yapan Akif Bozkurt'un ürünleri de, yok satıyor.

Daha önce ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraştığını belirten Akif Bozkurt, Nilüfer Belediyesi'nin projesiyle çilek üretimine başladığını ifade etti. Nilüfer Belediyesi'nden aldığı 5 bin kök çilek fidesini bir dönümlük arazisine ektiğini dile getiren Bozkurt, ürünlerin veriminden çok memnun olduğunu söyledi.

Bozkurt, "Nilüfer Belediyesi'nden aldığımız çilek fidelerini, ilaçsız tarım yaparak yetiştirdik. Çilek fidesini kendi imkanlarımızla aldığımızda bize ciddi maliyeti oluyordu. Nilüfer Belediyesi'nin fideleri ücretsiz vermesi, bizim için büyük bir destek oldu. Haftada yaklaşık 120 kilogram ürün hasadı yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz çilekleri kendi imkanlarımızla satıyoruz. Köyümüze, tarlamıza gelip çilek alanlar da var. Verilen destekten de, ürünlerin hasadından da çok memnunuz. Bütçemize de önemli derecede katkısı oluyor. Nilüfer Belediyesi her konuda bize destek oluyor. Desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Projeden faydalanacak çiftçileri kura çekerek belirlediğini dile getiren İnegazi Mahallesi Muhtarı Nurettin Aydın da, çiftçilere önce yerinde uygulamalı eğitim verildiğini ifade etti. Aydın, "Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem, 2020 yılını tarım yılı ilan ettiğini duyurmuştu. Çiftçiye verdiği büyük destekle de bu sözünü gerçekleştiriyor. Ücretsiz fide ve fidan alan çiftçilerimiz, yetiştirdiği ürünleri de satarak aile bütçelerine önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.

"Nilüfer'de meyve bahçeleri artacak"

Nilüfer'de tarımsal üretime destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çiftçileri meyve yetiştiriciliğine teşvik etmek istediklerini söyledi. "Nilüfer İlçesi Kırsal Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi"ni Atlas ve İnegazi mahallelerinde başlattıklarını ifade eden Başkan Erdem, "Bu kapsamda 20 bin adet çilek fidesi dağıtmıştık. Daha sonra 3 bin 600 meyve fidanını da yine çeşitli mahallelerdeki çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtmıştık. Her bölgenin toprak ve iklimsel özellikleri göz önünde bulundurarak, mahallelere uygun ürün çeşitlerini seçtik. Çeşitli mahallelerimizde tarımla uğraşan çiftçilerimize, elma, kiraz, erik, armut, şeftali, incir, ceviz, yaban mersini ve ahududu fidanlarını da zaman içinde dağıtmaya devam edeceğiz. Nilüfer'de meyve bahçeleri artacak. Uygulamanın uzun vadede bölgeye önemli ekonomik getirileri olacağına inanıyoruz. Böylece yeni iş sahalarının oluşmasını sağlayarak, işsizliği ve kırsal kesimden göçü de azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Nilüfer'de meyve bahçeleri çoğalacak

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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