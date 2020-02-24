Nilüfer'de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor

24.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:11

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Bilal Karaman QUARTET konseriyle devam etti.



Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nin bu kez konuğu, Bilal Karaman QUARTET oldu. Nilüfer Caz Tatili kapsamında Uğur Mumcu Sahnesi'nde konser veren Bilal Karaman ve ekibi, cazseverlere keyifli anlar yaşattı. Cazın özünde olan yenilik arayışının peşini bırakmayan ve projelerindeki farklılıklarla dikkat çeken Karaman, kendine has gitar tonuyla yayınladığı albümlerle caz dünyasında önemli çalışmalara imza attı. Bursalı müzikseverlere yaklaşık iki saat süren bir konser veren Bilal Karaman, caz müziğin paylaşım zemini bulması için Caz Tatilini düzenlediği için Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin örnek olması dileğinde bulundu.



Nilüfer Caz Tatili çerçevesinde sadece caz konserleri değil müzik üzerine söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılıyor. Bilal Karaman konser öncesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde 'Gelenekten geleceğe Anadolu müziğinin dönüşümü' adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Başarılı olmak için araştırmacı olmak gerektiğini ifade eden Karaman, "Geçmişte yapılanları iyi araştırmak gerekir. Eserler ve enstrümanlar bölgelere göre değişim gösterebilir. Mesela bir yaylada gitar çalmak etkili olmaz. Bir salonda da davul zurna olmayabilir. Ben küçük yaşta müzikle tanıştım. Sokağı da gördüm, çok iyi isimlerle de çalıştım. Çok iyi gözlemlerim oldu. Sanatta en geçerli şey kendin olmaktır. Taklit başarı getirmez" dedi.



Caz müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Köse de Caz Tatili kapsamında müzikseverlerle söyleşide buluştu. Şarkı söylemek ve caza yön vermiş kadın şarkıcılar üzerine konuşan Sibel Köse, Nilüfer Belediyesi'ne bu faaliyet için teşekkür etti. Üniversite yıllarında caz söylemeye başladığını ifade eden Köse, "Türkiye'deki cazın büyük ustalarıyla çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Birçok farklı ülkede müzisyenlerle şarkı söyleme imkanı buldum. Caz gençlerin ilgisini çekmeye başladı. Bizim başladığımız dönemde bazı işlere ulaşmak, kayıt bulmak, bilgi bulmak daha zordu. Şimdi her şeye ulaşmak daha kolay. İlginin artması beni sevindiriyor. Caz, insanların içindeki enerjiyi karşısındaki ile kolay paylaşabildiği bir müzik türüdür" diye konuştu.



5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili kapsamında Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi'nde Akın Togay tarafından ritim atölyesi düzenlendi. Togay, çeşitli müzik aletleri ile ritim tutmayı ve inceliklerini katılanlara aktardı. - BURSA

Kaynak: İHA