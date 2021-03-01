Nilüfer Batur kimdir, kaç yaşında? Nilüfer Batur evli mi? Sunucusu Nilüfer Batur'un hayatı ve biyografisi!

Televizyon programlarında yer alan isimlerden biri olan Nilüfer Batur; sağlık, moda, güzellik, astroloji gibi alanları kapsayan programda sunuculuk yapıyor. Peki, Nilüfer Batur kimdir, kaç yaşında? Nilüfer Batur evli mi? İşte, Nilüfer Batur hayatı ve biyografisi!

Sağlık, moda, güzellik, astroloji, yemek tarifleri, ev ekonomisi gibi birbirinden ilginç konuları tartıştığı ve ünlü konukları ağırladığı programlar sunan Nilüfer Batur, sosyal medya ile ekran başındaki izleyici ile sürekli iletişim halinde olacak olan Nilüfer Batur, ekran başındaki izleyicilerin güncel sorularını da yanıtladığı programlarda yer aldı.

NİLÜFER BATUR KİMDİR?

Birbirinden farklı kanallarda sunuculuk yapan Nilüfer Batur, 4 Haziran 1980 tarihinde dünyaya geldi. Ankara'da doğan başarılı sunucu, ortaokul ve lise eğitimini Fransız Okulu ve Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Sinema Televizyon bölümünde tamamladı. Aynı dönem içerisinde Reklamcılık ve Televizyon Gazeteciliği bölümünü de bitirdi.

Asistan olarak iş hayatına atılan Nilüfer Batur, bir şirkette yönetici oldu. İlk televizyon deneyimini ise NTV'de gerçekleştirdi. NTV'de ilk olarak muhabirlik yapan isim, Business Channel adlı kanala geçti ve haber şefi oldu.