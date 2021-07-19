Niloya, "Sürpriz Yumurta Müzikali" ile Antalya'ya konuk olacak
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Niloya, "Sürpriz Yumurta Müzikali" ile Antalya'ya konuk olacak

Niloya, 'Sürpriz Yumurta Müzikali' ile Antalya'ya konuk olacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yerli çizgi film karakteri Niloya, Türkiye turnesi kapsamında "Sürpriz Yumurta Müzikali" ile şehir şehir dolaşarak, minik hayranlarıyla bir araya gelecek.

Türkiye'nin yerli çizgi film karakteri Niloya, Türkiye turnesi kapsamında "Sürpriz Yumurta Müzikali" ile şehir şehir dolaşarak, minik hayranlarıyla bir araya gelecek.

Eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleriyle çocukların yakın arkadaşı olan Niloya, yaz boyunca sürprizler eşliğinde canlı sahne şovlarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.

İlk durağı Antalya olan Niloya, 24 Temmuz'da Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi Amfi Tiyatro Sahnesi'nde saat 18.00'de sahne alacak.

Sevilen çizgi film karakteri, hazırladığı sahne gösterisini 25 Temmuz'da ise saat 19.30'da Antalya Açıkhava Sahnesi'nde minik izleyicilerinin beğenisine sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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