Nilgün Belgün koronavirüsü yendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nilgün Belgün koronavirüsü yendi

23.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:22
Nilgün Belgün koronavirüsü yendi

67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

Hastanede tedavi gören Belgün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüsü yendiğini duyuran Nilgün Belgün, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar, merhaba... 8 günlük zorlu bir Covid sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim. Beni telefonla arayıp, sağlığımı soran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm arayan, soran dostlarıma çok teşekkür ediyorum.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı
Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine geri döndü
Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine geri döndü
Koronavirüse yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüse yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Bülent Arınç Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Deniz Seki İrem Derici Öykü Karayel İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Fatih Terim Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Milli Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nilgün Belgün koronavirüsü yendi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 16:29:08. #1.15#
title