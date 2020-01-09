Nilay Dorsa'nın pastası konuşuldu
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Nilay Dorsa'nın pastası konuşuldu

Podyum dünyasının ve müzikli sahneler yanında oyunculuğa da adım atan Nilay Dorsa, yakın dostlarıyla doğum dününü kutladı.

09.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:55
Nilay Dorsa'nın pastası konuşuldu

Her zamanki esprili tavrıyla yıldızlar büyük olur, bende yıldız şeklindeki pastamın normalden büyük olmasını istedim vurgusunu yaptı. Doğum gününde sahneye dansöz çıkaran , dansöze taktığı paralar yanında, birlikte ettiği dans ile de dudak ısırttı.

Oryantal müziğe yatkınlığıyla kurtlarını döken Nilay Dorsa, sahneye çıkıp en güzel şarkılarını da söyledi. Güzel şarkıcı Nilay Dorsa "Ben nüfus kâğıdına bakmam, enerjisi ve yaşama arzusu ne kadar yüksekse o kadar gençsindir. Ben hep 18 yaşındayım" dedi.

Kaynak: Bültenler
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