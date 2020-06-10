- Nikaragua'da korona kayıplarını gizlemek için cenazeler geceleri gömülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Nikaragua'da korona kayıplarını gizlemek için cenazeler geceleri gömülüyor

- Nikaragua'da korona kayıplarını gizlemek için cenazeler geceleri gömülüyor Nikaragua'da korona virüse bağlı ölüm oranlarını gizlemek için hükümetin emriyle cesetlerin geceleri gömüldüğü ortaya çıktı.

10.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:58

- Nikaragua'da korona kayıplarını gizlemek için cenazeler geceleri gömülüyor

MANAGUA - Nikaragua'da korona virüse bağlı ölüm oranlarını gizlemek için hükümetin emriyle cesetlerin geceleri gömüldüğü ortaya çıktı.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, korona virüs salgını sonucu meydana gelen ölüm sayısını gizlemek için ilginç bir yöntem seçildi. Hükümetin emri ile alınan karara göre, korona virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin cesetlerinin gece saatlerinde gömüldüğü ortaya çıktı. Gece gerçekleştirilen defin işlemlerine ilişkin sosyal medyaya yüklenen çok sayıda görüntü kısa süre tartışmaların da odağını oluşturdu. Sosyal medyada yayımlanan birçok video sonrasında ortaya atılan ifadeler Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti tarafından yalanlanırken, doktorlar ve sivil toplum kuruluşları hükümet aleyhine suç duyurusunda bulundu.

Uzun süredir bağımsız sivil toplum kuruluşları ve mağdur aileleri gece gömülen cesetlerin KOVID-19'a bağlı olduğunu iddia ediyordu. Geceleri yapılan cenaze törenlerinin videoları sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Ölümleri diğer hastalıklara bağlayan hükümet, cesetlerin neden ailelere verilmediğini ya da gece gömüldüğünü cevaplamadı.

Bir mezarlığa son 5 günde 50 ceset gömüldü

Başkent Managua'da bulunan Jardines del Recuerdo mezarlığı girişinde 4 Haziran'da kaydedilen ve sosyal medyaya yüklenen bir video ise iddiaların artmasına neden oldu. Son 5 günde yalnızca Jardines del Recuerdo mezarlığına en az 50 cesedin gece saatlerinde gömüldüğü ifade edildi.

8 doktor görevden alındı

Nikaragua halk sağlık sisteminde çalışan sen az 8 doktorun görevden alındığı öğrenildi. Doktorların görevden alınmasına gerekçe olarak korona virüs salgınında alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle Ortega hükümetini eleştirdiği ifade edildi.

Öte yandan hükümet, virüsün kontrol altında olduğu ifade ederek karantina ilan etmezken ülkedeki 30 kadar tabipler birliği gönüllü karantina çağrısında bulundu. Salgın ile mücadele devam ederken Ortega hükümeti okulların eğitime devam etmesi kararı vermiş ve futbol maçları da gerçekleştirilmişti.

Nikaragua'da bugüne kadar bin 464 kişide korona virüs tespit edildiği açıklanırken 55 kişini de hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak yerel kaynaklar, korona virüs vaka sayısının en az 5 bin olduğunu ve can kaybının açıklananın aksine binden fazla olduğunu ifade ediyor.

- Nikaragua'da korona kayıplarını gizlemek için cenazeler geceleri gömülüyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Haber
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Berat Albayrak Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: - Nikaragua'da korona kayıplarını gizlemek için cenazeler geceleri gömülüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 19:59:53. #1.15#
title