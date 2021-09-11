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Nikah sonrası ilk iş soyadını değiştirdi... O artık Vildan Atasever Erdem!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Nikah sonrası ilk iş soyadını değiştirdi... O artık Vildan Atasever Erdem!

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, 9 Eylül'de aile arasında kıyılan nikahla evlendi.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, 9 Eylül'de aile arasında kıyılan nikahla evlendi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliklerini Bahadır Yenişehirlioğlu ve yakınları üstlendi.

Vildan Atasever, Arzu Ayar imzalı bir gelinlik giyerken Mehmet Erdem'in tercihi siyah bir takım elbise oldu.

Vildan Atasever, nikahtan saatler sonra sosyal medya hesabını 'Vildan Atasever Erdem" olarak değiştirdi.

Erdem ve Atasever, "Aile içerisinde kutluyoruz Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapacağız" demişti...

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
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