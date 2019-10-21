Nikah masasından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

21.10.2019 18:09

Amasya'nın Taşova ilçesinde Uzman Çavuş Mümin Çetin ve Polis Memuru Emine Taşova nikah masasına "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek için üniformalarıyla geldi.



Genç çiftler, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla resmi üniformalarıyla salonda hazır bulundular. Nikah şahitleri ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat oldu.



Genç çiftin nikahını Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk kıydı. Çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Öztürk, "Barış Pınarı Harekatı'na destek olan genç çiftimizi bir kez daha kutluyorum. Bu milletin birlik olunca neler yapabileceğini bütün dünyaya gösterdik. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA