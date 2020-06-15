Nikah kısıtlaması kalktı, çiftler tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için sıraya girdi
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Nikah kısıtlaması kalktı, çiftler tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için sıraya girdi

Nikah kısıtlaması kalktı, çiftler tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için sıraya girdi Yeni normalleşme süreci kapsamında nikah kıyma kısıtlamasının kaldırılması üzerine evlilik tarihini belirleyen çiftler, açık hava müzesi olan Mardin'in tarihi sokaklarında fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

15.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:34

Nikah kısıtlaması kalktı, çiftler tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için sıraya girdi

MARDİN - Yeni normalleşme süreci kapsamında nikah kıyma kısıtlamasının kaldırılması üzerine evlilik tarihini belirleyen çiftler, açık hava müzesi olan Mardin'in tarihi sokaklarında fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Yaz aylarında evlilik için tarih belirleyen çiftler, korona virüs engeline takılmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düğün tarihlerini erteleyen çiftler, nikah kıyma kısıtlamasının kalkmasıyla dış fotoğraf çekimleri için tarihi Mardin sokaklarını doldurdu. Mardin'in otantik mekanlarında en güzel pozu yakalamak isteyen çiftler en güzel fotoğraflarla evlerinin yolunu tuttu.

Dünyaevine giren damat Nihat Altın, düğün yapmak için daha fazla beklemek istemediklerini söyledi. Altın, "Atmosferi ve mekanları güzel olan Mardin'de dış çekim güzel oluyor. Salgın nedeniyle düğünümüzü birkaç ay ertelemek zorunda kaldık. Hastalığın bitmeyeceğini anlayınca düğünümüzü yapmaya karar verdik. Eş dost ve aile arasında sosyal mesafeyi gözeterek küçük bir tören yaptık. Sadece biraz dış ortam fotoğraflarımızı çekelim dedik, o kadar" dedi.

"Korona virüs istediğimiz düğünü yaptırmadı"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün, kendilerinin istediği şekilde düğün yaptırmadığını kaydeden Emrah Yaman da "Batman'dan Mardin'e gelin ve damadımızı getirdik. Tarihi yapıları ve manzara çekimleri bakımından ilgi çeken ve güzel fotoğrafların çekildiği Mardin'de biz de gelmek istedik. Buranın manzarası bambaşka, herkese tavsiye ederim. Korona virüs nedeniyle düğünümüzü yapamadık, kısıtlama vardı. Korona virüs istediğimiz düğünü yaptırmadı" diye konuştu.

"Çiftlerin talepleri üzerine çekimlere başladık"

Evlenen çiftlerin talepleri üzerine çekimlere başladıklarını kaydeden fotoğrafçı Ali Çiben ise, "Nikah kısıtlaması vardı, kısıtlamanın kalkmasıyla rezervasyonunu askıya aldığımız çiftlerimizin yoğun talebi üzerine Mardin'e geldik çekime, burada güzel mekanlarda çekimlerimizi yapıp tekrardan Batman'a döneceğiz" şeklinde konuştu.

Nikah kısıtlaması kalktı, çiftler tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için sıraya girdi

Kaynak: İHA

Manşet

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