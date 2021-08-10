Nijerya Dernek Başkanı Adeyemi'den Bozüyük temasları
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Nijerya Dernek Başkanı Adeyemi'den Bozüyük temasları

Nijerya Dernek Başkanı Adeyemi'den Bozüyük temasları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Genel Başkanı Cemal Çoban, Genel Sekreteri İsmail Aktaş ve Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, makamında ziyaret eden heyetle bir süre görüşerek sohbet etti. Çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren heyet, ayrıca Başkan Bakkalcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Nijerya Dernek Başkanı Adeyemi'den Bozüyük temasları
Nijerya Dernek Başkanı Adeyemi'den Bozüyük temasları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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