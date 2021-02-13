Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı
Türk gemicilerin havalimanı terminalinden çıkışı Türk gemicilerin büyükelçilik çalışanları tarafından karşılanması Türk gemicilerin otobüse binişi Türk gemicilerin otobüsle büyükelçilik binasına gidişi Türk gemicilerin büyükelçilik binasına gelişi Türk gemicilerin ailelerini telefonla araması...
Türk gemicilerin havalimanı terminalinden çıkışı
Türk gemicilerin büyükelçilik çalışanları tarafından karşılanması
Türk gemicilerin otobüse binişi
Türk gemicilerin otobüsle büyükelçilik binasına gidişi
Türk gemicilerin büyükelçilik binasına gelişi
Türk gemicilerin ailelerini telefonla araması ABUJA - Nijerya'da serbest bırakılan 9 Türk gemici daha Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu