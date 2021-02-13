Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı
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Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı

13.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:00

Türk gemicilerin havalimanı terminalinden çıkışı Türk gemicilerin büyükelçilik çalışanları tarafından karşılanması Türk gemicilerin otobüse binişi Türk gemicilerin otobüsle büyükelçilik binasına gidişi Türk gemicilerin büyükelçilik binasına gelişi Türk gemicilerin ailelerini telefonla araması...

Türk gemicilerin havalimanı terminalinden çıkışı

Türk gemicilerin büyükelçilik çalışanları tarafından karşılanması

Türk gemicilerin otobüse binişi

Türk gemicilerin otobüsle büyükelçilik binasına gidişi

Türk gemicilerin büyükelçilik binasına gelişi

Türk gemicilerin ailelerini telefonla araması ABUJA - Nijerya'da serbest bırakılan 9 Türk gemici daha Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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