Nijerya'da Boko Haram saldırılarından etkilenen 10 bin kişiye sağlık taraması yapıldı

Nijerya ordusu, ülkenin Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram saldırılarından kaçarak yerinden edilen 10 bin kişiye acil sağlık taraması yaptı.

Nijerya ordusu, ülkenin Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram saldırılarından kaçarak yerinden edilen 10 bin kişiye acil sağlık taraması yaptı.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Komutanı Tuğgeneral Godwin Mutkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Mugono bölgesinde Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden edilen kadınlar, emziren anneler, çocuk ve erkelerin acil sağlık taramasından geçirildiğini belirtti.

Mutkut, "Bugün Boko Haram tarafından yerinden edilen yaklaşık 10 bin kişi ordu tarafından tıbbi destek alıyor." dedi.

Komutan Mutkut, sağlık tarama çalışmalarının ordunun kasabadaki insanlara istikrar sağlama sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu