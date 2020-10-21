Nijerya'da 4 ayda 121 çocuk sıtma nedeniyle hayatını kaybetti
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Nijerya'da 4 ayda 121 çocuk sıtma nedeniyle hayatını kaybetti

21.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 21.10.2020 01:18
Nijerya'da 4 ayda 121 çocuk sıtma nedeniyle hayatını kaybetti

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, yağış döneminde artış gösteren sıtma nedeniyle 4 ayda 121 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, yağış döneminde artış gösteren sıtma nedeniyle 4 ayda 121 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dutse Hastanesi Direktörü Abbas Ya'u, yerel basına yaptığı açıklamada, Jigawa eyaletine bağlı Dutse bölgesinde haziran-eylül döneminde 15 bin 754 sıtma vakası tespit edildiğini ve bunların 8 bin 102'sinin çocuk hastalar olduğunu ifade etti.

Ya'u, bu dönemde sıtma nedeniyle 5 yaş altı 121 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

5 yaş altındaki çocukların bağışıklık sistemlerinin parazite direnecek kadar güçlü olmadığına dikkati çeken Ya'u, bu grubun, sıtmadan etkilenme ve ölme olasılığının daha yüksek olduğunu kaydetti.

Nijerya'da sıtma vaka sayısındaki artışa, yağış mevsiminde oluşan su birikintilerindeki sivrisineklerin neden olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl aralık ayında yayınlanan "2019 Dünya Sıtma Raporu"na göre, 2018'de dünyada 228 milyon sıtma vakası görüldü ve 405 bin kişi hayatını kaybetti.

Rapora göre, 2018'deki sıtma kaynaklı ölümlerin yüzde 94'ü Afrika'da gerçekleşti. Yalnızca Nijerya'daki ölümler, dünya genelindeki sıtma kaynaklı ölümlerin yüzde 24'ünü oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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