Nijerya'da denizde facia! 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu

Nijerya'nın Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu taşıyan tekne alabora oldu. İçerisinde 160'tan fazla kişinin bulunduğu tekneden 22 kişi kurtarılırken, mahsur kalan 140 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinden yola çıkan ve içerisindeki 160'tan fazla yolcuyu Kebbi eyaletine götürmek için ilerleyen tekne alabora oldu. Ulusal basındaki haberlere göre, Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, yaptığı açıklamada, Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olduğunu belirtti.

140 KİŞİ HALA KAYIP

İkiye bölünen teknede 160'tan fazla yolcunun bulunduğunu ifade eden Wara, arama kurtarma çalışmalarında 22 kişinin sudan çıkarıldığını kaydetti. Kazada halen 140 civarında kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

7 MAYIS'TA 30 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu