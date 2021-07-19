Nijer'in başkenti Niamey'de su kuyusu açıldı
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Nijer'in başkenti Niamey'de su kuyusu açıldı

Nijer'in başkenti Niamey'de su kuyusu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nijer'in başkenti Niamey'de temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan halk için su kuyusu açıldı.

Nijer'in başkenti Niamey'de temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan halk için su kuyusu açıldı.

Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak bilinen Nijer'de, Türkiye'nin yardımları devam ediyor. Bölgede temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan halka yönelik çalışmalarda başkent Niamey'de su kuyusu açıldı. Güneş enerjisi ile çalışan ortalama 250 metre derinliğe sahip olan su kuyusu ve çeşmelerinden bölge halkı yararlanacak. Uzun yıllar boyunca bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacı bu su kuyusu ile karşılanacak. Bakım ve onarımları ile bölgede çalışmalarını sürdüren Türk dernekler tarafından yapılacak.

(Enes Bektaş/İHA)

Nijer'in başkenti Niamey'de su kuyusu açıldı
Nijer'in başkenti Niamey'de su kuyusu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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