Nijer'de terör örgütü Boko Haram askeri karakola saldırdı: 16 ölü, 9 yaralı
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Nijer'de terör örgütü Boko Haram askeri karakola saldırdı: 16 ölü, 9 yaralı

Nijer'de terör örgütü Boko Haram askeri karakola saldırdı: 16 ölü, 9 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nijer Savunma Bakanlığı, terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin güneyinde yer alan bir askeri karakola gece saatlerinde saldırı düzenlediğini ve saldırıda 16 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Nijer Savunma Bakanlığı, terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin güneyinde yer alan bir askeri karakola gece saatlerinde saldırı düzenlediğini ve saldırıda 16 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Terör örgütü Boko Haram'ın Nijer'de saldırıları devam ediyor. Nijer Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin güneyinde yer alan Diffa bölgesinde bir askeri karakola gece saatlerinde saldırı düzenlediği ifade edilerek, saldırıda 16 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin de yaralandığı aktarıldı. Bakanlık, teröristler ile çıkan çatışma sonucu yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve önemli miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz aralık ayında ise, Boko Haram Diffa bölgesinde 28 kişiyi öldürmüş ve 800 evi yakmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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