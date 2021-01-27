Nihat Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? ne iş yapmaktadır? Nihat Özdemir hayatı nedir?

Nihat Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? ne iş yapmaktadır? Nihat Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir (5 Nisan 1950, Diyarbakır), Türk iş insanı, spor yöneticisi ve mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.

Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Ankaragücü ve Fenerbahçe'de idari görevler aldı. 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.

SERVETİ

Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.