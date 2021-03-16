Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında?

2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Nihat Hatipoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Nihat Hatipoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu (d. 11 Mayıs 1955, Diyarbakır), Türk akademisyen ve ilâhiyatçı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde atv'de haftalık programları devam etmektedir.

HAYATI

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

ELEŞTİRİLER

2014 yılında Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayına özel atv'de yayınlanan program için aylık 600 bin TL aldığı ve havuzlu bir villada yaşadığı iddia edildi. Hatipoğlu ise "20 yıldır Keçiören'de aynı evde oturuyorum. Değil villam, havuzum, evimin önünde yağmur yağınca içine su dolan bir çukurum bile yok. ATV'den ayda 600 bin lira aldığım iddiası da yalan" diyerek bu iddiaları yalanladı.

Ağustos 2014'te Türkiye'nin ilk resmi ateist derneği olan Ateizm Derneği, Hatipoğlu'nun atv'de yayınlanan programda seyircilerden gelen bir soruyu yanıtlarken kullandığı "Ateistlerin en büyük babası Şeytan, yani öyle sayılırsa Şeytan onlardan çok daha temizdir." sözlerini göstererek kin ve düşmanlığa tahrik, ötekileştirme iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Hatipoğlu savunmasında "ateistlere karşı kucaklayıcı bir tavır sergilediğini" savundu. Savcılık ifadelerin kişilere değil, fikirlere yönelik olduğu gerekçesiyle davayı reddetti.

Mayıs 2019'da Hatipoğlu, atv'de yayınlanan iftar programında 13 yaşındaki Hristiyan Ermeni bir çocuğu Müslüman yaptı. Hatipoğlu bunun için çocuğun ailesinden izin alındığını öne sürerken aile çocuğunun arkadaşlarının sözüyle yemek yemek için açık havada yapılan programa uğradığını belirtti. Olay çocuk haklarıyla ilgili tepkilere ve eleştirilere sebep oldu.

Mardin Kültür Daire Başkanı'nın yerine kayyım atanıp başkanlık görevine getirilen Yakup Sarı, Nihat Hatipoğlu'nu Mardin'e getirerek konferans düzenledi. Sarı bu konferans için Hatipoğlu'na 60 bin lira öderken, bütçeden ise Hatipoğlu'na ödenmiş gibi göstererek, 400 bin TL'nin zimmetine geçirdiği iddia edilmişti. Yiğeninin itirafları sonrasında da görevden alınmıştı. Olay, Twitter platformu üzerinde tekrar tekrar "Nihat Hatipoğlu" etiketiyle gündeme geldi.

Mart 2021'de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, üniversitedeki 4 fakültenin dekanlığını vekaleten aynı anda yaptığı ortaya çıktı.

ESERLER

İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988

İslami Davetin İlkeleri, 1988

Fitneler, 1997

Ashapdan Bir Demet, 1997

Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997

Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997

Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999

Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000

Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak, 2006

Saadet Asrından Damlalar, 2008

Sevgi Dininden Yansımalar, 2009

Dört Halife, 2010

Gökteki Yıldızlar, 2010

O'nu Nasıl Sevdiler, 2010

Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010

Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010

Allah'ı Bildiğimi Sanırdım, 2011

Rahmete Firar Etmek, 2011

Büyüklerin Duaları, 2011

Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011

Hz. Peygamber ile Kur'an'ı Doğru Anlamak, 2015

KİŞİSEL YAŞAMI

Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.