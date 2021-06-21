Nihat Genç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nihat Genç'in hayatı ve biyografisi!

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Gazeteci ve yazar Nihat Genç kimdir? Nihat Genç'in kitapları nelerdir? Nihat Genç kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Detaylar yazımızda.

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç (d. 1956, Trabzon), Türk gazeteci ve yazar.

Nihat Genç doğum tarihi : 1956

Nihat Genç kaç yaşında : 64 yaşında

Nihat Genç nereli : Trabzon

Nihat Genç mesleği ne : Gazeteci ve yazar

İlkokulu Meryem Mehmet Kayhan İlkokulunda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesinde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Bankacılık Okuluna kaydoldu ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Ardından Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan 1983 yılında mezun oldu. Okul bitimi Sağlık Bakanlığı/Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde, ardından ise Kültür Bakanlığında toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.

Gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı. Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı. Kısa bir süre Akşam gazetesinde köşe yazıları yazdı ve bu gazeteden yine aynı gazetenin yazarı Engin Ardıç'ın Genç'in eskiden çalıştığı Leman dergisini Saddamcılık ve Apoculuk ile suçlaması sonrasında ayrıldı. 2008 Eylül'ünde Leman'a geri döndü. 2008 yılının Aralık ayında Aydınlık dergisinde makaleler yazmaya başladı. Bir Soru - Bir Cevap adlı köşesinde Genç, güncel meseleleri değerlendiriyor.

Sky Türk adlı televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylül'üne kadar "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok" adında bir program yaptı. Kanal Akşam gazetesi ile kardeş kuruluş olduğundan, Genç, programına da son verdi. Bu progamın ardından ise 18 Ekim 2008 tarihinde Avrasya TV'de Lale Şıvgın ile "Nihat Genç ile Veryansın" programını yaptı. 2019 yılında fikir ayrılığına düştüğü Odatv'den ayrılmış ve Veryansın Tv isimli haber sitesini kurmuştur.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri başlıklı konferansı eleştiren bir yazı yazması üzerine uzun süredir tüm kitaplarını yayınlamış olan İletişim Yayınları, Nihat Genç ile ilişkilerini kesme ve kitaplarını yayınlamama kararı almış, bunun üzerine yazar kitaplarını diğer yayınevlerinden çıkarmaya başlamıştır.

NİHAT GENÇ'İN ESERLERİ NELERDİR?

Dün Korkusu (1989)

Bu Çağın Soylusu (1991)

Ofli Hoca/ Şeriatta Ayıp Yoktur

Kompile Hikayeler

Dar Alanda Tufan (1993)

Soğuk Sabun (1994)

Köpekleşmenin Tarihi (1998)

Modern Çağın Canileri (2000)

Memleket Hikayeleri

Arkası Karanlık Ağaçlar (2001)

İhtiyar Kemancı (2002)

Amerikan Köpekleri (2004)

Edebiyat Dersleri (2004)

Nöbetçi Yazılar (2004)

Hattı Müdaafa (2005)

Karanlığa Okunan Ezanlar (2006)

Aşk Coğrafyasında Konuşmalar (2007)

Kavga Günleri (2007)

Veryansın (2008)

Bir Millet Uyanıyor 17: "Kavga Günleri" (2009)

Sordum Kara Çiçeğe (2009)

Opus 61 (2010)

Yurttaşların Cinlerle Bitmeyen Savaşı (2011)

İşgal Günleri (2011)

Bizi Kandırası Umman Bulunmaz (2012)

Direniş Günleri (2013)

İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı? (2015)

Yurduma Alçakları Uğratma! (2016)

Nihat Genç'le Veryansın (2017)

Bizim De Günümüz Gelecek (2020)

TV PROGRAMLARI

Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok? (Sky Türk, 2003-2008)

Nihat Genç ile Veryansın (Avrasya TV, 2008-2011)

Nihat Genç Ko-nu-şu-yor! (Halk TV, 2012-...)

Nihat Genç İle Ver-yansın (Ulusal Kanal, 2013-...)

Nihat Genç Veryansın Tv (Youtube Kanalı, 2018 - ...)