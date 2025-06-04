Nihat Genç hasta mı, hastalığı ne, kanser mi?

Nihat Genç hasta mı, hastalığı ne, kanser mi?
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Yazıları ve yorumlarıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulunan gazeteci-yazar Nihat Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede entübe edildi. Peki, Nihat Genç hasta mı, hastalığı ne, kanser mi?

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci-yazar Nihat Genç'in entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı. Nihat Genç hasta mı, hastalığı ne, kanser mi?

NİHAT GENÇ HASTA MI?

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç'in dün öğleden sonra entübe edildiğini açıkladı.

Veryansın TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dört gündür yoğun bakımda olan Nihat Genç'in entübe edildiğini duyurdu.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır" ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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