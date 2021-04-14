Nihan Ünsal kimdir? Nihan Ünsal kaç yaşında?

Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Burak Sergen'den tanıdığımız Nihan Ünsal'ın kim olduğu merak ediliyor. Son alınan haberlere göre Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasıyla birlikte Nihan Ünsal da gündeme geldi. Peki, Nihan Ünsal kimdir? Nihan Ünsal kaç yaşında? Nihan Ünsal'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Burak Sergen'den tanıdığımız Nihan Ünsal'ın kim olduğu merak ediliyor. Son alınan haberlere göre Burak Sergen'in akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bu haberle birlikte Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal da gündeme geldi. Peki, Nihan Ünsal kimdir?Nihan Ünsal kaç yaşında? Nihan Ünsal'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

Nihan Ünsal, 1986 doğumlu olup İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Ünsal, özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alıyor.

Nihan Ünsal ve Burak Sergen 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlanmışlardı.

NİHAN ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

Nihan Ünsal 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.

Nihan Ünsal ve Burak Sergen

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Türk oyuncudur.

Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Rol aldığı bazı oyunlar

Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017

Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1984

Rol aldığı televizyon filmleri

Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul

Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan

Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur

Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi

Bamsı Beyrek - 2007 - Salur

Boğaçhan - 2007

Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007

Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur

Beybaba/ Koltuk - 2003

Rol aldığı bazı diziler