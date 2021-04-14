Nihan Ünsal kimdir? Nihan Ünsal kaç yaşında?
Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Burak Sergen'den tanıdığımız Nihan Ünsal'ın kim olduğu merak ediliyor. Son alınan haberlere göre Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasıyla birlikte Nihan Ünsal da gündeme geldi. Peki, Nihan Ünsal kimdir? Nihan Ünsal kaç yaşında? Nihan Ünsal'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Burak Sergen'den tanıdığımız Nihan Ünsal'ın kim olduğu merak ediliyor. Son alınan haberlere göre Burak Sergen'in akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bu haberle birlikte Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal da gündeme geldi. Peki, Nihan Ünsal kimdir?Nihan Ünsal kaç yaşında? Nihan Ünsal'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NİHAN ÜNSAL KİMDİR?
Nihan Ünsal, 1986 doğumlu olup İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Ünsal, özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alıyor.
Nihan Ünsal ve Burak Sergen 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlanmışlardı.
NİHAN ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?
Nihan Ünsal 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Türk oyuncudur.
Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Rol aldığı bazı oyunlar
- Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017
- Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015
- Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
- Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
- Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
- Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
- Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
- III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
- Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
- Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
- Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
- Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
- Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
- Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
- Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
- Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
- Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
- İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
- Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
- Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986
- Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1984
Rol aldığı televizyon filmleri
- Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
- Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
- Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
- Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
- Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
- Boğaçhan - 2007
- Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
- Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
- Beybaba/ Koltuk - 2003
Rol aldığı bazı diziler
- Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
- Halka - 2019 - İlhan Tepeli
- Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi
- Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu
- Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
- Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
- Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
- Zoraki Başkan - 2009 - Reis
- Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
- Dicle - 2007 - Seyit
- Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
- Köpek - 2005 - Müdür Abbas
- Tam Pansiyon - 2004 - Osman
- Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
- Bulut Bey - 2002 - Kudret
- Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
- Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur