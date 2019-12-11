: Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim

11.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:38

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacak partiye katılacağını duyuran 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eski eşi ve Abdullah Olçok'un annesi Nihal Olçok, konuk olduğu televizyon programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"İKİMİZİN DE DELİLLERİ YETERSİZ"

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını cevaplayan Nihal Olçok 15 Temmuz'la ilgili çok tartışılacak sözlere imza attı. 15 Temmuz gecesinin hemen ardından köprünün ve yollarının temizlenmesinin delilleri ortadan kaldırdığını belirten Olçok, "FETÖ'cüler'in de bizim de ortak bir paydamız var. İkimizin de delilleri yetersiz" dedi.

"ABDULLAH'IN MEZARINI AÇTIRABİLİRİM"

Açıklamasının devamında oğlunun mezarını açtırabileceğini ifade eden Olçok, "Adli tıptan onlarca insanın hapse atıldığı rapor beni bağlamıyor artık. Erol Olçok konusunda bir şey söyleyemem. Ama günün sonunda Abdullah'ın mezarını açtırmayla sonuçlansa bile ben bunu kabul ederim" şeklinde konuştu.

DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNDE YER ALACAK

Öte yandan, Nihal Olçok geçtiğimiz günlerde AK Parti'den ayrılan ve yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer alacağını duyurmuştu. Olçok, Davutoğlu'nun yanında siyasete girme kararının gerekçesini "İnsanlığını kaybetmemiş biri olduğuna inandım" diyerek duyurdu.

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