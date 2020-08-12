Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan spor merkezinin açılışına davet edilmedi. Olçok duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bugün Kocaeli'nin Derince ilçesinde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi isimli bir yerleşkenin açılışını yaptı. Ancak Nihal Olçok bu açılışa davet edilmediğini açıkladı.

Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Nihal Olçok, bakanlığa sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Olçok, Twitter'dan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu da etiketleyerek şu paylaşımda bulundu: "Sayın Kasapoğlu, Abdullah'ın annesi var biliyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir nezaketsizliktir ki evladımın isminin verildiği tesisi açılıyor ama anne davet edilmiyor. Gerçi bu sizi aşar biliyorum ama yine de davet bekledim..."

İşte Nihal Olçok'un o paylaşımı;