Nihal Olçok kimdir, nereli, kaç yaşında? Nihal Olçok hayatı

04.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:30

Nihal Olçok boşandı mı? Eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kaybeden Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulu toplantısına katıldı. Nihal Olçok eşi, hayatı, yaşı ve daha fazlası haberimizde…

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

Olçok, 1998 yılında Erol Olçok ile nikah masasına oturdu.15 Temmuz'da eşi ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u şehit verdi ve "Şehitoğlu Şehit" adlı kitabını yayınladı.

Nihal Olçok'un eşi Erol Olçok, 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AKP'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında faaliyet yürüten kişidir.