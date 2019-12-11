: Nihal Olçok: AK Parti yanlış yapmadı biz onu şımarttık

11.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:46

15 Temmuz darbe girişiminde AKP'nin kampanya danışmanı olan eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Olçok'u kaybeden Nihal Olçok bir süredir iktidara yönelik eleştirileriyle gündemde. Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan Nihal Olçok iktidarla ilgili "O yanlış yapmadı biz yanlış yaptık, biz onu şımarttık. Az eleştiri, çok sevgi, çok tapınmak" diye konuştu.

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