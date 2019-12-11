Nihal Olçok: AK Parti yanlış yapmadı biz onu şımarttık
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Nihal Olçok: AK Parti yanlış yapmadı biz onu şımarttık

15 Temmuz darbe girişiminde AKP'nin kampanya danışmanı olan eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Olçok'u kaybeden Nihal Olçok bir süredir iktidara yönelik eleştirileriyle gündemde.

11.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:46

15 Temmuz darbe girişiminde AKP'nin kampanya danışmanı olan eski eşi 'u ve oğlu Abdullah Olçok'u kaybeden bir süredir iktidara yönelik eleştirileriyle gündemde. Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan Nihal Olçok iktidarla ilgili "O yanlış yapmadı biz yanlış yaptık, biz onu şımarttık. Az eleştiri, çok sevgi, çok tapınmak" diye konuştu.



Haber Videosu

: Nihal Olçok: AK Parti yanlış yapmadı biz onu şımarttık
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