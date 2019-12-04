Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda
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Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, aralık ayı ortasına kadar resmen kamuoyuna açıklamayı planladığı partisinin kurucular kuruluna Nihal Olçok'u aldı.

04.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:58
Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda

Eski Başbakan , aralık ayı ortasına kadar resmen kamuoyuna açıklamayı planladığı partisinin kurucular kuruluna 'u aldı.


Partiye yakın üst düzey bir kaynaktan edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu 'u kaybeden Olçok, kurucular kuruluna katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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