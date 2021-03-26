Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı

Moda programlarıyla ünlenen Bahar Candan, Uludağ'da katıldığı partide bir erkeğin saldırısına uğradı. Yüzüne 10 dikiş atılan Candan hastaneden taburcu edilirken, ablası Nihal Candan yanından ayırmadığı kız kardeşinin son halini paylaştı.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında yarışan Bahar Candan, Uludağ'da katıldığı bir partide tanımadığı bir erkeğin saldırısına uğradı. Yüzüne kesici bir aletle yara alan Candan'ın yanağına 10 dikiş atıldı. Tedavisi yapılan Candan, hastaneden taburcu edilirken ablası Nihal Candan da bir an olsun yanında ayrılmıyor.

KARDEŞİNİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nihal Candan, kız kardeşinin hastane odasında çektiği fotoğrafını paylaşarak "Merak eden herkese teşekkürler. Gerçekten çok kötü bir gece geçirdik ailecek. Şükürler olsun ki kardeşim daha iyi. Dünyada kötülüğün son bulması dileğiyle" dedi.

Öte yandan kardeşinin yaşadıklarını unutması için elinden geleni yaptığını söyleyen Nihal Candan, dün hastaneden taburcu ettirdiği Bahar'ı yemeğe çıkarmayı da ihmal etmedi.

BAHAR'I YARALAYAN NÖBETÇİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Öte yandan dün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Nihal Candan, Bahar'a saldıran kişinin tanımadıkları Murat isimli biri olduğunu ve nöbetçi mahkemeye çıkarılarak işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Bahar Candan ise yaşadığı olay sonrası Instagram hesabından hiç paylaşım yapmadı.