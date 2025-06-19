Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında, nereli?

Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında, nereli?
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Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, hastanede tedavi görüyordu. Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın kalbini durduğunu açıklamıştı. Peki, Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Nihal Candan'ın sağlık durumu ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Peki, Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında, nereli?

NİHAL CANDAN SAĞLIK DURUMU NE?

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 23 kiloya kadar düşen Candan'ın kalbinin durduğu öğrenildi.

Instagram hesabından açıklama yapan modacı Pınar Kerimoğlu, "Nihal'in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk." ifadelerini kullandı.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci sezon Bu Tarzm Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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