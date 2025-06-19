'Anoreksiya Nervoza' hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın kalbi durdu. 10 dakika boyunca kalbi duran ve kalp masajı uygulanan Candan, yeniden hayata döndürüldü. Peki, Nihal Candan evli mi, bekar mı, sevgilisi var mı?

NİHAL CANDAN SON DURUMU HAKKINDA

İlk olarak 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış, kısa bir süre sonra da Bahar Candan tahliye olmuştu.

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra da zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumunu sosyal medyadan, "Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" sözleriyle duyurmuştu.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve kilo vermeye devam eden Nihal Candan'ın 23 kiloya gerilediği, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

NİHAL CANDAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Hayır, Nihal Candan şu anda evli değildir. Medeni durumu bekâr olarak bilinmektedir. Bir süre önce evlilik yapmış ve bu evliliği olaylı bir şekilde sonlandırmıştır.

NİHAL CANDAN'IN ESKİ EŞİ MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?

Mehmet Faruk Çiçek Türk iş insanıdır. Seyid Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Daim Tabacco'nun sahibidir. 1 Şubat 1986'da Şırnak'ta doğdu. Annesi Yüksel hanım, babası Hasan Çiçek'dir.

Çocukluk yaşamını önce Şırnak'ta geçirdi, aile daha sonra Mersin'e taşındı. Mehmet Faruk Çiçek Mersin kolejini bitirdi. Toros Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ticaret hayatına atıldı.

Mehmet Faruk Şimşek, ailesinin de desteği ile 2014'te Seyid Lojistik firmasını kurdu. Çiçek'in Türkiye çapında temsilcilikleri ve acenteleri bulunmaktadır. Seyid Lojistik, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki ülkelere taşımacılık hizmetini yapmaktadır.

Mehmet Faruk Çiçek lojistik işinin yanı sıra nargile tütünü üreticiliği de yapmaktadır. Mersin ve İstanbul'da ofisi bulunan Çiçek, firmaları aracılığı ile 15 ülkeye ihracat yapmaktadır.