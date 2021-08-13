Nihal Bengisu Karaca kimdir? Nihal Bengisu Karaca kaç yaşında, nereli? Nihal Bengisu Karaca biyografisi!
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Nihal Bengisu Karaca kimdir? Nihal Bengisu Karaca kaç yaşında, nereli? Nihal Bengisu Karaca biyografisi!

Nihal Bengisu Karaca kimdir? Nihal Bengisu Karaca kaç yaşında, nereli? Nihal Bengisu Karaca biyografisi!
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Gümülcine (Yunanistan) doğumlu cerrah bir babanın kızı olarak 1972'de Ankara'da doğan Nihal Bengisu Karaca kimdir? Nihal Bengisu Karaca kaç yaşında, nereli? Nihal Bengisu Karaca mesleği nedir? Nihal Bengisu Karaca hayatı ve biyografisi nedir?

Açıklamalarıyla gündeme gelen Nihal Bengisu Karaca'nın hayatı merak edilmekte. Peki, Nihal Bengisu Karaca kimdir? Nihal Bengisu Karaca kaçyaşında, nereli? Nihal Bengisu Karaca mesleği nedir? Nihal Bengisu Karaca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİHAL BENGİSU KİMDİR?

Gümülcine doğumlu cerrah bir babanın kızı olarak 1972'de Ankara'da doğmuştur.

Kayseri İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1994'te yayın hayatına giren Aksiyon dergisinde görev almış, 1995-96'da kısa bir süre Kanal 7'de metin yazarlığı ve programcılık yapmıştır.

1996 sonlarında Aksiyon'da kültür sanat editörlüğü görevine gelerek sinema eleştirileri yapmış, kültür, edebiyat ve toplum eksenli dosya ve röportajlar kaleme almıştır.

2002 yılında Zaman gazetesi'nde çalışmaya başlayarak gazetenin kültür sanat sayfasında sinema eleştirilerini sürdürmüş, Pazar ekinin editörlüğünü yapmış, daha sonra gazetenin yorum sayfasında köşe yazıları da yazmaya başlamıştır.

2005'ten itibaren haftalık haber dergisi Yeni Aktüel'de yazmaktadır.

2007 yılında Radikal gazetesinde yazdığı "Bir mütesettirin tatil güncesi" yazısı ile yankı uyandırmış, bunun üzerine Hürriyet yazarı Ayşe Arman kendisi ile bir röportaj yapmıştır.

2009'da Ayşe Arman babasını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı göndermesini ardından ikili, "iki farklı mahallenin temsilcisi" sıfatı ile iki bölümlük yeni bir söyleşi yapmışlardır.

Şubat 2009'da Zaman için son yazısını kaleme alan yazar, Gazete Habertürk'e transfer olmuştur.

Gazete Habertürk transferinin ardından Ahmet Hakan ile kıyaslanan yazar,Gazete Habertürk'teki ilk ayındaki "Maktulün bir femme fatale olarak portresi" adlı yazısının ardından sert eleştiriler alması ve aynı gazetedeki bazı yazarlarla tartışmak zorunda kalmasını "... bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Kırgınım ve kızgınım." şeklinde değerlendirmiş ve "Maktulün bir femme fatale olarak portresi 2!" adlı yeni bir yazı kaleme almıştır.

Halen Gazete Habertürk'teki köşe yazılarını sürdürmektedir.

Karaca'nın Yanardağda Pişirilir, Totemle Servis Yapılır isimli yayımlanmış bir kitabı ve Kadın Oradaydı adlı kitapta "Büyük filmin esas kızı: Havva" adlı bir çalışması bulunmaktadır.

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Nihal Bengisu Karaca kimdir? Nihal Bengisu Karaca kaç yaşında, nereli? Nihal Bengisu Karaca biyografisi! - Haberler
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