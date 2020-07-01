Nightmare Alley Filmi Nightmare Alley filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nightmare Alley filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Stanton ‘Stan’ Carlisle kasaba kasaba dolaşan bir karnavalın ekibine katılmıştır. Amacı ise Matmazel Zeena'nın ve alkolik kocası Pete'in 'zihin okuma' numaralarının sırrını çözmektir. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamamıştır. Ancak Pete öldüğünde, Zeena Stan'i ortağı olarak kabul etmeye zorlanır. Kısa sürede Stan, insanları manipüle edip dolandırma işinde Zeena'nın rahmetli eşinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlar. Hırslanan Stan, dolandırıcılık oyununu kendi başına da yapabileceğine inanmaya başlar. Ancak Zeena ile rekabete giriştiğinde hiç ummadığı tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalacaktır...

Yönetmen: Guillermo del Toro

Senaryo: Guillermo del Toro, William Lindsay Gresham, Kim Morgan

Oyuncular: Cate Blanchett, Toni Collette, Bradley Cooper, Rooney Mara, Mary Steenburgen, Paul Anderson, Ron Perlman, Willem Dafoe, Holt McCallany, David Strathairn, Jim Beaver, Richard Jenkins, Dian Bachar, David Hewlett, Romina Power, Mark Povinelli, David Tomlinson, Tim Post , Calvin Desautels, Christine Lauer, Neil Whitely, Danny Waugh, Bobbie Peterson, Will Conlon, Keith Lukowski, William David Hobbs

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Nightmare Alley

Yapımcı Firma: Fox Searchlight Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Fox Searchlight Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com