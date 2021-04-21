Niğde'de İmam Hatip Meydanına yeni cami yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de İmam Hatip Meydanına yeni cami yapılıyor

Niğde'de İmam Hatip Meydanına yeni cami yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesinin öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle 2 bin 300 kişilik Merkez Cami yapılacak.

Niğde Belediyesinin öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle 2 bin 300 kişilik Merkez Cami yapılacak.

Niğde Belediyesi, Niğde Müftülüğü ve Merkez Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği arasında yapılan protokolle cami, Efendibey Mahallesi'nde yıkılan eski İmam Hatip Lisesi'nin olduğu yere Merkez Cami yapılacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Müftüsü Osman Ayas ve Niğde Merkez Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği üyeleri,cami yapılacak alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, caminin cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtacak tek kubbeli, iki şerefeli, 60 metre yüksekliğinde ve Niğde'ye özgü çift minareli olarak tasarlandığını ifade etti.

Caminin 2 katlı kapalı otoparka sahip olacağını belirten Başkan Özdemir, aynı anda 2 bin 300 kişinin ibadet edebileceği şekilde inşa edilecek caminin 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını dile getirdi. - NİĞDE

Niğde'de İmam Hatip Meydanına yeni cami yapılıyor
Niğde'de İmam Hatip Meydanına yeni cami yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Niğde'de İmam Hatip Meydanına yeni cami yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:37:43. #1.15#

title