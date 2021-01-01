NİĞDE- Vali Şimşek, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı
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NİĞDE- Vali Şimşek, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı

01.01.2021 00:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:22

Vali Yılmaz Şimşek'in uygulama noktalarını ziyaret etmesi Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması Vali Yılmaz Şimşek'in telsizden anons geçmesi Vali Yılmaz Şimşek'in 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etmesi Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'un Cumhuriyet...

Vali Yılmaz Şimşek'in uygulama noktalarını ziyaret etmesi

Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması

Vali Yılmaz Şimşek'in telsizden anons geçmesi

Vali Yılmaz Şimşek'in 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etmesi

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'un Cumhuriyet Meydanındaki uygulama noktasını ziyaret etmesi

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'un konuşması NİĞDE - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek (solda), uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevli polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

NİĞDE- Vali Şimşek, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı
NİĞDE- Vali Şimşek, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı
NİĞDE- Vali Şimşek, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı
NİĞDE- Vali Şimşek, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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