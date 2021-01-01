NİĞDE- Vali Şimşek, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı

Vali Yılmaz Şimşek'in uygulama noktalarını ziyaret etmesi Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması Vali Yılmaz Şimşek'in telsizden anons geçmesi Vali Yılmaz Şimşek'in 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etmesi Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'un Cumhuriyet...