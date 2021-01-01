NİĞDE- Vali Şimşek, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı
Vali Yılmaz Şimşek'in uygulama noktalarını ziyaret etmesi Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması Vali Yılmaz Şimşek'in telsizden anons geçmesi Vali Yılmaz Şimşek'in 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etmesi Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'un Cumhuriyet...
Vali Yılmaz Şimşek'in uygulama noktalarını ziyaret etmesi
Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması
Vali Yılmaz Şimşek'in telsizden anons geçmesi
Vali Yılmaz Şimşek'in 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etmesi
Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'un Cumhuriyet Meydanındaki uygulama noktasını ziyaret etmesi
Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'un konuşması NİĞDE - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek (solda), uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevli polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul