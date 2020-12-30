Niğde'nin neyi meşhur? Niğde'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Niğde'nin nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Niğde'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Niğde'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Niğde'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Niğde'nin en meşhur yemekleri, Niğde'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Niğde'nin neyi meşhurdur, Niğde'nin nesi meşhur? Niğde'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

NİĞDE'NİN NEYİ MEŞHUR?

Niğde ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mazaklı Köftesi

Ayva Boranası

Söğürme

Kaymak Tatlısı

Niğde Tava

Pirinçli Elmas Dolması

Niğde'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.