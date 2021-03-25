Niğde'de kar yağışı
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Niğde'de kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

NİĞDE, gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

NİĞDE, gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü. 

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, bir süredir Niğde'de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Evlerinden işe gitmek için çıkan Niğdeliler, kar sürprizi ile karşılaştı. Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı kaydedildi.


Niğde'de kar yağışı
Niğde'de kar yağışı
Niğde'de kar yağışı
Niğde'de kar yağışı
Niğde'de kar yağışı
Niğde'de kar yağışı
Niğde'de kar yağışı
Niğde'de kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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