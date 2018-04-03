Niğde'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında açılan davada yargılanan 19 esnaf, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, 4'ü tutuklu 30 sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Şadi Pınar, Salim Turhan, Osman Erdoğdu ve Ahmet Sevindik'e 2 yıl 1'er ay, Vural Yıldırım'a 4 yıl 2 ay, Bülent Kosta, Erkan Haydarsürgit, Ferruh Keskin, Bahri Kilit, Orhan Tez, Sebahattin Altındağ ve Tuğrul Tuncel'e 6 yıl 3'er ay, Yusuf Türk, Ayşe Şan, Mustafa Şahin, Adnan Bayraktar ve Kadir Bayrak'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, İbrahim Tekdemir ve Hüseyin Kaya'yı 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sanıklardan 11'i beraat etti.