Niğde'deki cinayetin zanlısı tutuklandı Niğde'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Niğde'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde bir evde silahla yaralanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Bayram'ın cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla yakalanan ev sahibi A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA