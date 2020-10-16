Niğde'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Niğde'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

16.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:57
Niğde'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Niğde'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Niğde'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilgölcük beldesi Tırhan köy yolunda minibüs ve 3 otomobil zincirleme kaza yaptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki Elif Asya (9), Emre (26), Meryem (46) ve Hilal Rüzgar (22) ile Ayşe (25) ve Kadir Evrensel (26), Mehmet Erdal (48), Halil Temelli (64) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Rüzgar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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