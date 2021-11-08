Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edikli ve Kemerhisar beldelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 gram metamfetamin, 16 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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