Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edikli ve Kemerhisar beldelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 gram metamfetamin, 16 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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