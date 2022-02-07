NİĞDE'DE TARIM İŞÇİLERİNİN MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 13 YARALI

NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de, tarım işçilerinin taşındığı minibüs kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 13 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde-Kayseri yolu Gümüşler beldesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 ZC 485 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.