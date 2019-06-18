Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü
Niğde'nin Bor ilçesinde av tüfeğiyle vurulan bir kişi yaşamını yitirdi, cinayet zanlısı gözaltına alındı.
Niğde'nin Bor ilçesinde av tüfeğiyle vurulan bir kişi yaşamını yitirdi, cinayet zanlısı gözaltına alındı.
Bor ilçesi Yeşildere Sokak pazar yeri girişinde Mahmut Taşkın ile C.D. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, C.D, Taşkın'ı av tüfeğiyle yaraladı.
Taşkın, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Taşkın, sevk edildiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaçan şüpheli C.D, polis ekiplerince Niğde merkezindeki oturduğu yerin yakınlarında gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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