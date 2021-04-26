Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Niğde'de yüksek kesimlerindeki köylerde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Niğde'de yüksek kesimlerindeki köylerde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Dündarlı beldesi ile Hacıbeyli ve Dikilitaş köylerinde öğleden sonra dolu ve sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Çatınderesi taştı, Dündarlı-Hacıbeyli yolu su altında kaldı, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, tarım arazileri zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespiti için yarın bölgede incelemelerde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul