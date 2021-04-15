Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
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Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

NİĞDE'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

NİĞDE'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Eski Adana-Niğde kara yolu Sazlıca kavşağında Zeynep Kargı yönetimindeki 34 RN 4719 plakalı otomobil, Nurullah Saygılı'nın kullandığı  51 BG 744 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Kazada yaralanan sürücü Kargı ile otomobilde bulunan Cansu ve Defne Bulduk, Gülseren Çolak ve Ela Turgut ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Niğde'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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