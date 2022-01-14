Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Haberler
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Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altında alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altında alındı.

Özel bir rehabilitasyon merkezine ait H.G. idaresindeki 51 BE 022 plakalı servis minibüsü, Yıldıztepe-Yaylayolu kara yolunda R.D'nin kullandığı 51 AAP 417 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 5 öğrenci, iki veli, bir öğretmen ve hafif ticari araçtaki bir yolcu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

R.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri

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