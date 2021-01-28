Niğde'de kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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Niğde'de kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

28.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:37
Niğde'de kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp şarampole düştü.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp şarampole düştü. Kazada, sürücü Ali Maden ile Necati Kaya hayatını kaybetti, İhsan Güney ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Celaller Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Maden yönetimindeki 51 AAY 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ali Maden ve Necati Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İhsan Güney ise ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ali Maden ile Necati Kaya'nın cansız bedenleri, otopsi yapılması için morga götürüldü.


Niğde'de kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Niğde'de kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ

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