Niğde'de jandarma ekipleri, 122 olayı aydınlattı

NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında 122 olayı çözdü, 183 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri, geçen yıl, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten öldürme olmak üzere 122 olayı aydınlattı, 183 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca ekipler, aranan 20 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Öte yandan jandarma ekipleri, Bor ilçesi Kızılca ve Kayı köyleri ile Çukurkuyu beldesinde 2020-2022 yılları arasında farklı tarihlerde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayıyla ilgili yapılan inceleme, araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde 28 faili meçhul olay aydınlattı.