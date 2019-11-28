Niğde'de intihar eden CHP'li yönetici toprağa verildi
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Niğde'de intihar eden CHP'li yönetici toprağa verildi

Niğde'de 9. kattan atlayarak hayatını kaybeden 55 yaşındaki Mehmet Kaygın toprağa verildi.

28.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:53
Niğde'de intihar eden CHP'li yönetici toprağa verildi

'de 9. kattan atlayarak hayatını kaybeden 55 yaşındaki Mehmet Kaygın toprağa verildi.


Dün akşam saatlerinde Gazeteci İsmet Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatın 9. katından atlayarak intihar eden CHP İl yöneticisi Mehmet Kaygın kasabasında öğle namazı sonrası belde mezarlığına defnedildi.


Cenazeye çok sayıda CHP'lilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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