Niğde'de hayvan pazarı geçici olarak kapatılıyor

NİĞDE'nin Bor ilçesinde bazı sığırlarda şap hastalığı görülmesi üzerine Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'nın 27 Ocak- 25 Şubat tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermesi kararı alındı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aksaray ili ve Bor ilçemizde sığırlarda şap hastalığı teşhis edilmesi üzerine İl Hayvan Zabıtası Komisyon Kararı gereğince Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı, 27 Ocak- 25 Şubat tarihleri arasında faaliyetlerine ara verecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ